Catherine O’Hara, la inolvidable madre de Mi pobre angelito, murió a los 71 años

La actriz canadiense Catherine O’Hara, reconocida mundialmente por su papel como la madre de Kevin en Mi pobre angelito y por una carrera que abarcó décadas de éxitos en cine y televisión, falleció a los 71 años.

La noticia fue confirmada por medios internacionales, aunque hasta el momento no se dieron a conocer las causas de su muerte.

En los últimos años, O’Hara había vuelto a ocupar un lugar central en la escena artística gracias a su participación en la multipremiada serie The Studio, que reafirmó su vigencia y talento hasta sus últimos días.

Catherine O’Hara fue actriz, comediante y guionista. Sus primeros pasos destacados los dio en la televisión, donde brilló en el programa SCTV, un semillero de talentos que marcó a toda una generación con su sátira inteligente. Allí consolidó su estilo: personajes excéntricos, impecable manejo del timing cómico y una versatilidad que le permitió transitar desde el humor absurdo hasta interpretaciones más sutiles.

Aunque su trayectoria fue extensa y diversa, su rostro quedó asociado para siempre a Mi pobre angelito, donde interpretó a Kate McCallister, la madre del personaje de Macaulay Culkin. Repitió el papel en la segunda entrega de la saga, convirtiéndose en uno de los personajes maternos más recordados del cine familiar de los años 90.

O’Hara también fue colaboradora habitual del director Christopher Guest, participando en varios documentales de culto donde desplegó su talento para la improvisación y la comedia de personajes.

En tiempos recientes, volvió a brillar en la serie Schitt’s Creek, donde interpretó a Moira Rose, un personaje que se volvió icónico por su excentricidad y su particular forma de hablar, reafirmando su lugar como una figura única dentro de la industria del entretenimiento.