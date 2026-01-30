Enero en calma cambiaria: el BCRA acumula más de USD 1.100 millones

El Banco Central cerró enero con un saldo positivo de más de USD 1.100 millones en compras, en un mes marcado por la estabilidad de las cotizaciones dentro de las bandas cambiarias.

El dólar registró su primer retroceso mensual desde agosto de 2025, mientras que las reservas finalizaron en USD 44.502 millones, con una adquisición diaria de USD 23 millones. Este desempeño permitió consolidar la acumulación de reservas, una demanda sostenida tanto por el FMI como por los operadores financieros.

Mercado mayorista

El tipo de cambio cerró a $1.447 para la venta , con una suba de $2,50, alcanzando su nivel más alto desde el 14 de enero.

En enero acumuló una baja de $8 (-0,6%), aunque en la última semana avanzó $14 (+1%).

Mercado informal

El dólar blue cayó $5 y cerró en $1.470, acumulando un retroceso mensual de $60 (-3,9%).

Sector financiero

El dólar MEP cotiza a $1.459,65 , con una suba diaria de 77 centavos y una baja mensual de 1,4%.

El escenario actual refleja un menor apetito por la dolarización y una mayor demanda de instrumentos en pesos, favorecida por la normalización de la liquidez y tasas que continúan siendo atractivas para los inversores.