Argentina se clasificó a octavos del Mundial Sub 20 femenino

La selección argentina femenina Sub 20 clasificó a los octavos de final del Mundial de Polonia al vencer 3-2 a México en la última jornada del Grupo A.

El conjunto dirigido por Christian Meloni superó la fase inicial en la segunda colocación con seis unidades. El primer tanto nacional llegó a través de Annika Paz, pero el rival revirtió el marcador con dos goles de Deiry Ramírez.

La remontada final la consiguieron Alma Velasco Heim y Dolo Delgado sobre la hora.

Es la segunda oportunidad histórica en la que el seleccionado juvenil alcanza las eliminatorias directas de la categoría.

La próxima presentación será el miércoles 16 de septiembre, a las 10, con contrincante a definir.