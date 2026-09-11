El Niño se fortalece y crece el riesgo de un fenómeno histórico

En agosto, las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial oriental superaron los 3 °C por encima del promedio, indicó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El calentamiento también se extendió a las capas profundas del océano, donde se registraron anomalías superiores a los 10 °C.

Al mismo tiempo, aumentaron la convección y las lluvias desde el Pacífico central hacia el este, mientras que en Indonesia las precipitaciones se mantuvieron por debajo de lo habitual.

Para NOAA, el conjunto de estas condiciones confirma que El Niño continúa fortaleciéndose.

Según el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, hay un 75% de probabilidad de que entre octubre y diciembre se registre un episodio de una intensidad no observada desde 1950.

Para alcanzar ese nivel, la temperatura del Pacífico debería mantenerse al menos 2,5 °C por encima del promedio durante tres meses consecutivos.

Un fenómeno de esa magnitud aumentaría las probabilidades de que se produzcan impactos asociados a El Niño, aunque NOAA aclara que sus efectos concretos no están garantizados. El organismo volverá a actualizar su diagnóstico el 8 de octubre.