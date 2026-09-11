California prohíbe el scroll infinito para menores de 16 años

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó un paquete de 13 leyes que prohíbe a las redes sociales ofrecer funciones adictivas a menores de 16 años y regula los chatbots de inteligencia artificial.

La normativa impide el uso de desplazamiento infinito, reproducción automática y recomendaciones algorítmicas para ese grupo de edad. Además, la ley AB 2 establece sanciones de hasta un millón de dólares por cada menor que sufra daños en su salud mental producto del uso de estas plataformas.

Las empresas tecnológicas podrán cumplir la restricción desactivando esas herramientas o impidiendo el acceso a los servicios.

La iniciativa convierte al estado en el primero de Estados Unidos en adoptar medidas de este alcance.