sábado, septiembre 12, 2026
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Donald Trump afirmó que EEUU nunca olvidará el 11-S

De La Bahía 915

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezo el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con una ceremonia en el Pentagono.

En su discurso, el mandatario prometió que el país nunca olvidara los ataques y afirmó que las fuerzas armadas continuaran luchando para obtener la victoria.

Asimismo, reconoció a las tropas norteamericanas que operan actualmente para evitar que la República Islámica de Irán obtenga armas nucleares.

Trump decidió no asistir a los actos en Nueva York por segundo año consecutivo, donde sí estuvieron presentes los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden.

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