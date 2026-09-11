Temporal en Misiones: un muerto, decenas de familias damnificadas y anegamientos

Un temporal en Misiones causó la muerte de un agricultor de 42 años en San Pedro, dejó más de 150 familias damnificadas y provocó severos daños en la infraestructura eléctrica de varias localidades.

El fenómeno meteorológico destruyó la vivienda de la víctima fatal y ocasionó voladuras de techos, caídas de árboles y anegamientos.

En Eldorado, el gobierno municipal asistió a más de 150 familias afectadas por ráfagas, intensas lluvias y granizo que derribaron postes e interrumpieron los servicios de energía y comunicación.

Por su parte, la crecida del arroyo Viera en Campo Viera obligó a evacuar de forma preventiva a siete personas, quienes regresaron a sus hogares tras el descenso del nivel del agua.