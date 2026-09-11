sábado, septiembre 12, 2026
Nacionales

Temporal en Misiones: un muerto, decenas de familias damnificadas y anegamientos

De La Bahía 915

Un temporal en Misiones causó la muerte de un agricultor de 42 años en San Pedro, dejó más de 150 familias damnificadas y provocó severos daños en la infraestructura eléctrica de varias localidades.

El fenómeno meteorológico destruyó la vivienda de la víctima fatal y ocasionó voladuras de techos, caídas de árboles y anegamientos.

En Eldorado, el gobierno municipal asistió a más de 150 familias afectadas por ráfagas, intensas lluvias y granizo que derribaron postes e interrumpieron los servicios de energía y comunicación.

Por su parte, la crecida del arroyo Viera en Campo Viera obligó a evacuar de forma preventiva a siete personas, quienes regresaron a sus hogares tras el descenso del nivel del agua.

Comentarios

You May Also Like

Ministro afirmó que la llegada de más vacunas “sostendrá el incremento de la inmunización”

Fabricia

Firman un dictamen al proyecto para que el Paseo del Bajo se llame Raúl Alfonsín

Debora Pedreira

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de la nieta 139

De La Bahía Noticias