Franco Mastantuono fue clave en la victoria de la Fiorentina

Franco Mastantuono anotó tres goles en la victoria de Fiorentina por 4-2 sobre Venezia en la cuarta fecha de la Serie A de Italia.

El futbolista argentino convirtió su primer triplete profesional para revertir un marcador adverso como visitante. Dos de sus tantos ocurrieron en menos de dos minutos durante la primera etapa del encuentro.

Mateo Pellegrino aumentó la diferencia para el conjunto visitante en el segundo tiempo.

El partido marcó el debut del entrenador Paolo Vanoli, quien asumió la conducción técnica tras la destitución de su antecesor.

La victoria cortó una racha inicial de tres derrotas consecutivas y significó el primer triunfo del equipo en el torneo.