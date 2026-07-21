Argentino Burruchaga supera a Wawrinka y avanza a octavos del Abierto de Estoril

El argentino Román Andrés Burruchaga derrotó este martes al emblemático tenista suizo Stan Wawrinka y se clasificó para los octavos de final de la 11ª edición del Abierto de Estoril, el principal torneo de Portugal.

Burruchaga, 60º en la clasificación de la ATP e hijo del exfutbolista campeón del mundo en 1986 Jorge Burruchaga, tuvo dificultades ante la experiencia de Wawrinka, pero acabó imponiéndose por 6-4, 4-6 y 6-3.

En la siguiente ronda, Román Andrés Burruchaga se enfrentará a uno de los favoritos al título de este torneo de tierra batida y a uno de los preferidos del público, el portugués Nuno Borges (48º).

Wawrinka, tras la derrota, recibió un homenaje de los aficionados en las gradas, que colocaron una máscara con su rostro, y posteriormente la organización le entregó su huella enmarcada en la tierra batida de Estoril.

Esta será la última temporada como profesional de Wawrinka, que cuenta en su palmarés con victorias en el Abierto de Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el Abierto de Estados Unidos en 2016.