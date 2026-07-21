Trungelliti sorprende a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino

El tenista argentino Marco Trungelliti protagonizó este martes la gran sorpresa de la jornada en el torneo de Kitzbuehel (Austria), al imponerse por un claro 6-2 y 6-1 en la primera ronda a su compatriota Juan Manuel Cerúndolo.

El menor de los hermanos Cerúndolo, que llegaba a la cita tras alcanzar la pasada semana las semifinales en el torneo de Gstaad, no pudo repetir su brillante actuación en el torneo suizo y cedió hasta en tres ocasiones su servicio en la primera manga.

Una circunstancia que no desaprovechó Trungelliti, que este año cuenta como mejor resultado con la final que disputó el pasado mes de marzo en Marrakech, para apuntarse la primera manga por 6-2 en cuarenta y tres minutos.

Menos duró todavía el segundo set, en el que el de Santiago del Estero, número 95 del mundo, se impuso por un contundente 6-1 en apenas media hora de juego.

Marco Trungelliti, de 36 años, se medirá en los octavos de final al alemán Daniel Altmaier, que derrotó este martes por 6-3 y 6-2 al belga Raphael Collignon, el verdugo del argentino Juan Manuel Cerúndolo en la semifinales de Gstaad.

Igualmente estará en la siguiente ronda del torneo austríaco el también argentino Sebastián Báez, número 56 del mundo, tras vencer este martes por 6-3, 3-6 y 6-4 al serbio Miomir Kecmanovic en casi dos horas de juego

El rival de Báez, que se impuso a comienzos del pasado mes de junio en el ‘challenger’ de Prostejov (República Checa), será el francés Arthur Rinderknech, cabeza de serie número tres del torneo, que quedó exento de la primera ronda.

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo cayó este martes de manera inesperada, por 7-6 (2) y 6-1, ante el suizo Kilian Feldbausch, número 284 del mundo, que accedió al cuadro principal tras superar la fase de clasificación. (EFE)