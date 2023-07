Roberto Ayala contó cómo vivió el momento en que Argentina ganó el Mundial: “No podía pararme”

Roberto Ayala, ex gloria de la selección e integrante del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, contó por primera vez qué le pasó durante los festejos por la obtención de la Copa del Mundo Qatar 2022, donde Argentina venció por penales a Francia.

“Yo esperaba que esto no pasara, que no saliera, qué raro que no hay fotos, hay videos y de repente estoy viendo cosas. De a poco van saliendo… Tira el penal Gonzalo (Montiel), me doy vuelta y se me aflojaron las piernas, no sentí más nada. De la emoción. Dani (Martínez), el doctor, vino enseguida. Estuvo conmigo. No salió a festejar. Entré en llanto, y como no podía hablar, le decía que no me podía parar. Me decía ‘relajá, tranquilo’. Para mí fueron muchos minutos, pero no sé. Mucho tiempo. Hasta que me pude ponerme en pie y vi lo que estaba pasando”, detalló en declaraciones a Radio Continental.

Rememorando aquella final, Ayala relató: “Hace poco, recién vi el primer tiempo. Más para analizar que otra cosa, no como hincha. Estaba buscando unas cosas. Después no lo vi más. No sé si estaba para ganar 4-0, pero daba la sensación que estábamos bien en todas las líneas y bien encarado el partido. Cómo salir, dónde presionar, dónde atacar. Estaba saliendo a la perfección. Esa fue la sensación que teníamos de afuera”.

También, el exdefensor albiceleste contó qué sintió con los festejos desatados en la Argentina: “Se me eriza la piel enseguida. Cualquiera me empieza hablar o escuchar una canción y me remite a lo que vivimos. Cuando llegamos acá no paraba de ver videos, me emocionaba muchísimo. Ver abuelos con nietos, hijos abrazándose, mirando los penales”. Y reveló: “Tengo una réplica de la Copa, la tengo en el placard. Todos los días la veo para ver si es verdad”.

Además, el ex defensor del Valencia de España explicó cuál es el mensaje que baja de manera constante el DT Lionel Scaloni: “Siempre hablo de la palabra compromiso porque el técnico lo dice en cada momento, que sin compromiso no podemos ir a ningún lado. Fue eso, encontrarnos con jugadores muy comprometidos, que estaban creciendo y creyeron en una idea. Lionel llegó y tuvo que hacer un recambio. Llamó y contactó a la gente que creía que podía ayudarlo. No sé si terminar como terminó, pero si competir bien. Fue eso, aprovechar el momento”.

Por último, el subcampeón de la Copa América 2004, advirtió que “sabemos lo que se viene. En el fútbol no es lo que hiciste, sino lo que vas a hacer. Hay muchos desafíos por delante, hay que volver a arremangarse. Todos empezaremos con la frase que la Eliminatoria es difícil, y ahora más, porque todos le van a querer ganar al campeón del mundo. Tenemos que seguir con la misma humildad para afrontar cada partido, como se hizo durante todo el proceso. Ese compromiso, predisposición de cada jugador de aportar lo suyo en cada momento”, cerró.

