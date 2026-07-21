Vocero presidencial: “Hay gente que no llega a fin de mes, pero no es la mayoría”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la marcha de la economía y sostuvo que el Gobierno analiza la situación a partir del desempeño general de los indicadores, aunque reconoció que persisten datos negativos y que hay argentinos con dificultades para llegar a fin de mes.

“En la foto completa, cuando uno mira, como dice el Presidente, el equilibrio general y no los equilibrios parciales de un sector, en la macro creo que tenemos un crecimiento indiscutible y súper importante para esta Argentina. Pero no niego que pueda haber datos negativos”, argumentó el funcionario nacional.

En ese marco, Ravier apuntó: “Nosotros a veces cuestionamos que algunos analistas o periodistas que quieren analizar la realidad argentina se queden con un dato negativo, que siempre lo va a haber, y solo muestren ese dato como la foto de la Argentina. La realidad es que hay que mirar todas las fotos para poder tener una definición respecto a cómo está yendo la economía. Nosotros creemos que la economía está yendo bien, pero esto no es faltarle el respeto al que hoy no llega a fin de mes”.

Además, reconoció que existen hogares que atraviesan dificultades económicas, aunque aseguró que esa situación no representa a la mayoría de la población. “Que en Argentina hoy no llegue alguien a fin de mes es obvio, es indiscutible que existe. Sabemos que hay gente que no llega a fin de mes, pero no creemos que sea la generalidad de los argentinos. De hecho, cae la pobreza fuerte, cae la indigencia fuerte”, concluyó.