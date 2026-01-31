ATE convocó a un paro nacional en todos los aeropuertos por atrasos salariales

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional en todos los aeropuertos del país para el lunes 2 de febrero, una medida de fuerza que amenaza con paralizar la actividad en más de 27 terminales aéreas y provocar cancelaciones masivas de vuelos.

El conflicto surge tras la denuncia del sindicato por el incumplimiento de un aumento salarial previamente acordado y la falta de pago de los haberes correspondientes a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Según ATE, la huelga se fundamenta en la decisión del Poder Ejecutivo de retrotraer las actualizaciones paritarias, generando incertidumbre financiera en el personal del sector.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, expresó a través de sus canales oficiales que el Gobierno decidió “dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios”. Además, advirtió que “la demora y cancelación de vuelos será exclusiva responsabilidad del Gobierno”.

La protesta comenzará a regir desde las 00:00 horas del lunes e involucrará a áreas operativas críticas como control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y personal administrativo.

ATE también señaló que la impugnación del acuerdo vigente provino de un sindicato ajeno al convenio específico, lo que agravó la tensión administrativa. “No vamos a permitir que la incapacidad de algunos dirigentes y las presiones políticas del Gobierno dejen a los trabajadores sin salarios y sin aumento”, remarcó Aguiar.

Mientras se mantiene el estado de asamblea permanente, no se descartan medidas previas como quites de colaboración. El gremio aclaró que únicamente se garantizarán los servicios destinados a vuelos de Estado, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos.

Finalmente, el sindicato responsabilizó directamente a la ANAC y a las áreas de Transporte y Empleo Público por las consecuencias de la medida, advirtiendo que estos incumplimientos en las negociaciones “generan inseguridad y más precarización” en el ámbito aeronáutico nacional.