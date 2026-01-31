Arsenal goleó en Elland Road y se subió a la cima de la Premier League

Arsenal consiguió un triunfo contundente por 4-0 ante Leeds en Elland Road, en la fecha 24 de la Premier League. Con esta victoria, el conjunto londinense se adueñó del primer puesto de la tabla y se consolida como líder en un tramo decisivo de la temporada.

Del otro lado, Leeds sigue en problemas: quedó apenas a dos posiciones de la temida zona de descenso, aumentando la presión de cara al cierre del certamen.

Los goles fueron obra del español Martín Zubimendi, un tanto en contra del inglés Karl Darlow, el sueco Viktor Gyökeres y el brasileño Gabriel Jesus, sellando una goleada sin discusión.

Desde el inicio, Arsenal impuso condiciones con posesión, presión alta y circulación rápida. Leeds intentó sostener el ritmo, pero la diferencia de jerarquía se hizo evidente. A los 27 minutos, una gran jugada colectiva terminó con la definición precisa de Zubimendi para abrir el marcador.

El golpe fue duro para el local, que pocos minutos después sufrió otro revés: a los 38, Darlow, en su intento por despejar un centro, terminó enviando la pelota a su propio arco para el 2-0 antes del descanso.

En el complemento, Leeds adelantó sus líneas en busca del descuento, pero dejó espacios que Arsenal aprovechó con inteligencia. A los 24 minutos, Gyökeres capitalizó una transición rápida y definió con contundencia para el 3-0. Ya con el partido sentenciado, Gabriel Jesus cerró la goleada a los 41 minutos tras una buena acción ofensiva.

El cierre del partido confirmó una victoria categórica de Arsenal, que se ilusiona con pelear hasta el final por el título. Leeds, en cambio, deberá reaccionar rápido si no quiere quedar atrapado en la lucha por la permanencia.