Napoli le ganó a Fiorentina y mantiene viva la ilusión en la Serie A de Italia

Napoli dejó atrás el duro golpe de la eliminación en la Champions League y volvió a meterse de lleno en la lucha por la Serie A al derrotar 2-1 a Fiorentina en el estadio Diego Armando Maradona.

El equipo dirigido por Antonio Conte respondió en un contexto exigente, sumó tres puntos vitales y quedó provisoriamente a seis unidades del líder, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La caída internacional había elevado la presión sobre los Partenopei, obligados a concentrar todos sus esfuerzos en el torneo doméstico.

Desde el inicio, Napoli asumió el protagonismo y golpeó rápido: una desatención defensiva de Fiorentina fue aprovechada por Antonio Vergara, quien condujo en velocidad y definió con autoridad ante David de Gea para abrir el marcador.

Aunque el dominio territorial no siempre se tradujo en control absoluto del juego, el conjunto local volvió a ser efectivo en el arranque del segundo tiempo. Miguel Gutiérrez amplió la ventaja con un zurdazo preciso, un gol que parecía encaminar la noche.

Sin embargo, Fiorentina no se rindió y descontó en el tramo final gracias a Manor Solomon, que capitalizó un rebote tras la primera respuesta de Alex Meret. Los últimos minutos fueron de resistencia para Napoli, que sostuvo la diferencia con orden y carácter para sellar un triunfo necesario. La victoria despeja dudas tras el traspié europeo y mantiene viva la ilusión en la Serie A. Para Fiorentina, comprometida con la parte baja de la tabla, la derrota significó otro golpe en una campaña irregular.

En otro partido de la jornada, Sassuolo logró un sólido triunfo como visitante al imponerse 3-1 frente a Pisa. Con goles de Berardi, un tanto en contra de Caracciolo y una definición de Koné, el conjunto verdinegro tomó aire en la tabla y profundizó el mal momento de su rival.