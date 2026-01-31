Alarma financiera: se triplicaron los cheques sin fondos en 2025

La cadena de pagos del sector productivo argentino cerró 2025 con una alarma financiera inédita. En diciembre se alcanzó un récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, reflejo de la crisis de liquidez que atraviesan las empresas.

Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado con datos del Banco Central (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 valores rechazados, la cifra más alta desde que existen registros.

Lo que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro: la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en un año, con un aumento del 200% respecto de diciembre de 2024. “Este indicador es un síntoma más de la dificultad de las compañías para cumplir con sus obligaciones”, advirtieron desde el Instituto.

La evolución muestra un quiebre abrupto en la segunda mitad de 2025:

• Estabilidad previa: Entre 2020 y mediados de 2024, los rechazos se mantenían entre 25.000 y 35.000 mensuales.

• Aceleración: En mayo de 2025 ya se contabilizaban 41.759 rechazos, iniciando una curva ascendente.

• Pico final: El último trimestre fue crítico: 92.535 en octubre, 108.979 en noviembre y el récord de 119.285 en diciembre.

El fenómeno golpea con mayor fuerza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que dependen del cheque de pago diferido como principal herramienta de financiamiento para su capital de trabajo. La escalada de rechazos expone la fragilidad del sistema y anticipa un escenario de mayor tensión en la cadena de pagos para 2026.