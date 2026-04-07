El intendente Federico Susbielles informó que avanza la obra del nuevo puente en Pampa Central.

“Están en marcha los trabajos para la instalación de los pilotes que sostendrán la nueva estructura. Es una obra clave que contará con bases profundas y un diseño preparado para resistir grandes caudales de agua, garantizando seguridad y durabilidad”, expresó el jefe comunal.

El proyecto incluye calzada con pendiente para escurrimiento, sistema de desagües, defensas vehiculares y peatonales, y accesos renovados.

“Junto al Gobierno de la Provincia, seguimos dando pasos firmes en esta infraestructura fundamental para la ciudad”, agregó Susbielles.