Condenan a un hombre por tener y vender droga en Punta Alta

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó -en juicio abreviado- a Kevin Ezequiel Morel a la pena de 4 años de prisión por tener y vender droga en Punta Alta.

Según la causa investigada por el fiscal Mauricio Del Cero, Morel tuvo en su poder dosis fraccionadas de marihuana para potenciales consumidores con fines de venta.

Esa droga fue secuestrada por personal del Destacamento Policial de Ciudad Atlántida en un procedimiento que se realizó el 8 de febrero de 2025 en calle Río Negro al 500 de la localidad rosaleña, tras una persecución que comenzó en Boulogne Sur Mer y Santa Cruz.

El material estupefaciente fue encontrado dentro de un estuche de anteojos que estaba en el interior de una riñonera.

Luego de ello, se dispuso el análisis de las comunicaciones telefónicas, que arrojaron información de sumo interés para la causa.

En el caso de la aplicación Telegram, surgieron conversaciones de apenas una hora antes de ser interceptado, donde claramente se observa que estaba comercializando estupefacientes.

Morel fue condenado como autor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso ideal de delitos.