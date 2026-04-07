Axel Kicillof es “una referencia obligada” para las elecciones presidenciales, dijo un funcionario provincial

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que el gobernador Axel Kicillof es “una referencia obligada” para el escenario presidencial de 2027.

“El gobernador está en una etapa de construcción política, aunque este no es el año de las candidaturas ni de la campaña”, expresó Bianco en diálogo con Infobae.

“Kicillof es una referencia obligada para pensar una candidatura presidencial, pero es algo que va a definir el gobernador”, agregó.