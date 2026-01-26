lunes, enero 26, 2026
Locales

Aviso de cortes y desvíos programados – Lunes 26

Debora Pedreira

El municipio informó que el próximo lunes 26 se realizarán trabajos de pavimentación y fresado en distintos puntos de la ciudad. Las tareas implicarán cortes de tránsito parciales y totales, además de modificaciones en recorridos de colectivos. Se recomienda a los vecinos circular con precaución y prever demoras.

Cortes de calles

• Desde las 8 y por 48 hs: Las Heras, entre Chiclana y San Martín.
• Por 48 hs: Donado, entre Paunero y Tte. Farías, y entre Paunero y Granada.
• Por 24 hs: Castelli, entre Paraná y Mendoza.
• De 8 a 18 y por dos jornadas:
• Vicente López y Moreno, y Vieytes y Av. Colón (fresado en bocacalle Vieytes y Moreno).
• Chile y 25 de Mayo (fresado en bocacalle Chile y Pueyrredón).
• Monteagudo y Undiano, y Brickman y Undiano (fresado en bocacalle Brickman y Undiano).
• Luiggi e Italia, y Podestá y Pedro Pico (fresado en bocacalle Italia y Pedro Pico).

 Cambios en recorridos de colectivos

• Por corte en Mitre (entre San Juan y Santiago del Estero):
• Línea 516: Cooperación – Villa Italia → Mitre, San Juan, Zapiola, Dorrego y recorrido habitual.
• Por corte en Perú:
• Línea 521: Bosque Alto/Conicet – Plaza Brown → Perú, Zapiola, Paraguay, Estomba y recorrido habitual.
• Línea 520: Perú, Alvarado, Córdoba, Estomba y recorrido habitual (ida y vuelta).

 

