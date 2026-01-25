Avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia

Un avión perteneciente al Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia, Tierra del Fuego, y generó inquietud entre los habitantes, especialmente en un contexto marcado por la intervención del puerto local.

La aeronave permaneció dos días en Buenos Aires antes de volar hacia la capital fueguina, sin comunicación oficial del Gobierno Nacional ni de los organismos de defensa argentinos encargados de autorizar este tipo de operaciones.

Se verificó que las autoridades provinciales no tuvieron participación en el hecho, por lo que el gobierno de Gustavo Melella no pudo aprobar ni rechazar el arribo de un avión oficial extranjero. Hasta el momento, se desconocen los motivos del aterrizaje y la identidad de los pasajeros que viajaban en el vuelo.

La preocupación aumentó al conocerse el itinerario de otros dos aviones privados que partieron desde San Fernando hacia Ushuaia, también sin información clara sobre su propósito.

El arribo de la aeronave estadounidense, sumado al silencio del Poder Ejecutivo Nacional, alimentó rumores sobre un posible acuerdo entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump para otorgar control sobre el puerto fueguino, considerado estratégico tanto en materia turística como en su rol de acceso a la Antártida.

El puerto de Ushuaia es uno de los principales centros logísticos, turísticos y científicos vinculados al continente antártico. Su relevancia lo convierte en un punto fundamental para la defensa de la soberanía argentina, lo que explica la sensibilidad que despierta cualquier movimiento militar o diplomático en la zona.