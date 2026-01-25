Alerta en Boca por un incendio frente a La Bombonera

Un reconocido restaurante ubicado sobre la calle Brandsen sufrió un incendio este domingo por la mañana y encendió las alarmas en las inmediaciones de La Bombonera, a pocas horas del debut de Boca Juniors en el Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra, previsto para las 18:30.

El siniestro se produjo en el local gastronómico El Genovés, situado entre las avenidas Filiberto y Práctico Póliza, justo frente al estadio Alberto J. Armando. El fuego se originó en el sistema de extracción de la cocina y obligó a empleados y clientes a evacuar rápidamente el lugar debido a la intensa acumulación de humo.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y personal del SAME llegaron en cuestión de minutos para asistir a los afectados y evitar que las llamas se propagaran.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro personas recibieron atención médica, de las cuales dos fueron trasladadas al Hospital Argerich para estudios más exhaustivos. Además, una oficial de bomberos también debió ser revisada tras participar en el operativo.

El edificio quedó bajo control y asegurado antes de la llegada de los hinchas para el encuentro entre Boca y Deportivo Riestra, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2026.