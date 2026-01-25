¿Embarazada?: La verdad detrás del sugestivo video de Wanda Nara

En las últimas horas, un video viral volvió a colocar a Wanda Nara en el centro de la escena mediática. Las imágenes, difundidas por las redes sociales de LAM, muestran a la conductora en un local de ropa deportiva junto a su hija mayor, Francesca. En un momento, la niña se agacha y besa el vientre de su madre, gesto que desató inmediatos rumores de embarazo.

Sin embargo, el análisis del contexto actual de la empresaria sugiere otra interpretación. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la hipótesis que gana fuerza en el entorno digital es la de una “picardía mediática” o un malentendido fogoneado por la propia protagonista.

Usuarios y especialistas en redes detectaron un detalle clave: antes y después de besar la panza de Wanda, Francesca mira fijamente a la cámara del teléfono que registraba la escena. Este gesto alimentó la teoría de que todo fue deliberado para generar repercusión, fiel al estilo de la conductora de MasterChef Celebrity.

“Lo hizo porque sabía que la estaban grabando” y “Se ríen en la cara de todos” fueron algunos de los comentarios más repetidos, desestimando la posibilidad de un sexto hijo y apuntando a una estrategia de marketing o, simplemente, a una broma interna para despistar a la prensa tras los cruces con Mauro Icardi.

El rumor de embarazo contrasta con las recientes declaraciones de Nara. Días atrás, ante las cámaras de Puro Show, fue tajante sobre su estado civil: “Sigo sola”.

No obstante, la realidad parece más compleja. Wanda fue vista compartiendo momentos familiares con Martín Migueles. Durante el fin de semana, circularon imágenes de él preparando un asado para la familia y jugando al pádel con Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos varones de la empresaria.

Esta contradicción entre el discurso público (“estoy sola”) y la intimidad compartida refuerza la idea de que el video del supuesto embarazo no es más que otro capítulo en el reality show personal que Wanda construye día a día, donde cada gesto se convierte en noticia y cada rumor en estrategia.