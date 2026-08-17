Bahía Blanca conmemora el aniversario del fallecimiento del general San Martín

Bahía Blanca realizará hoy el acto conmemorativo por el 176° aniversario del fallecimiento del general José Francisco de San Martín.

La ceremonia oficial comenzará a las 14:50 en el Monumento al Libertador del Parque de Mayo, con la participación de la Banda Puerto Argentino y la presencia del Regimiento de Granaderos.

Posteriormente, a las 17:30, el Regimiento de Granaderos, acompañado por la Banda Puerto Argentino, marchará desde Alsina y Dorrego hasta la plaza Rivadavia.

Frente al Palacio Municipal, los granaderos realizarán el arrío del Pabellón Nacional y la Banda Puerto Argentino ofrecerá una Retreta Musical.