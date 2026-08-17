Otro motociclista murió en un siniestro vial en Bahía Blanca

Un hombre que circulaba en una moto murió anoche en un siniestro vial que se produjo en ruta 3 y avenida La Plata, en dirección Bahía Blanca – General Cerri.

En el hecho, que se registró alrededor de las 22 de ayer, también estuvo involucrado un camión.

Más temprano, un joven murió en un choque entre un auto y una moto que se produjo en el Camino de la Carrindanga.

El hecho se registró alrededor de las 18 entre el puente Canessa y el Cementerio Parque de Paz.

La víctima fatal manejaba la moto, mientras que la mujer que lo acompañaba sufrió heridas y fue trasladada al Hospital Municipal. Por su parte, las dos personas que se movilizaban en el Fiat Cronos resultaron ilesas.

Se detalló que los controles de alcoholemia y drogas al conductor del auto dieron negativo.