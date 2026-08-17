lunes, agosto 17, 2026
Policiales

Otro motociclista murió en un siniestro vial en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

Un hombre que circulaba en una moto murió anoche en un siniestro vial que se produjo en ruta 3 y avenida La Plata, en dirección Bahía Blanca – General Cerri.

En el hecho, que se registró alrededor de las 22 de ayer, también estuvo involucrado un camión.

Más temprano, un joven murió en un choque entre un auto y una moto que se produjo en el Camino de la Carrindanga.

El hecho se registró alrededor de las 18 entre el puente Canessa y el Cementerio Parque de Paz.

La víctima fatal manejaba la moto, mientras que la mujer que lo acompañaba sufrió heridas y fue trasladada al Hospital Municipal. Por su parte, las dos personas que se movilizaban en el Fiat Cronos resultaron ilesas.

Se detalló que los controles de alcoholemia y drogas al conductor del auto dieron negativo.

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