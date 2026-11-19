Antonella Huilipán, sobreviviente del derrumbe ocurrido en el club Bahiense del Norte el 16 de diciembre de 2023, inició una campaña solidaria para reunir fondos y materiales que le permitan terminar de construir una vivienda en un terreno propio.

La mujer, que actualmente camina con una prótesis y tiene dos hijas a cargo, explicó a DE LA BAHÍA que debe entregar la vivienda que alquila el próximo 29 de diciembre, según un convenio firmado en junio con el propietario.

Al mismo, indicó que adeuda dos años de alquiler y que, debido a su situación, acordaron un plazo de seis meses para que pudiera dejar el inmueble.

La construcción de su futura casa comenzó en junio y actualmente llegó hasta la etapa del encadenado. Sin embargo, todavía necesita materiales para continuar con la obra, entre ellos cemento, ladrillos y chapas para el techo.

Antonella explicó que necesita avanzar con la construcción para contar con un lugar donde vivir junto a sus hijas, aunque la vivienda no esté completamente terminada.

Además, contó que no recibe una pensión ni asistencia económica por discapacidad y que inició un trámite para acceder a ese beneficio.

Para reunir los recursos, organizó una rifa y convocó a emprendedores, comercios y particulares que puedan colaborar con productos o servicios para los premios.

Quienes deseen ayudar pueden realizar transferencias al alias todospor.anto o comunicarse al teléfono 291 427 5095. También se reciben donaciones de materiales de construcción.