Barrio Cooperación II: Absa realiza trabajos de reparación de cañería
La empresa Absa anunció que se estaban realizando tareas de reparación en una cañería de la red de agua ubicada en la calle Elena Van Hees, entre Panamá y Agustín Álvarez, de Bahía Blanca.
En el lugar se registraba un abundante derrame de agua por el daño ocasionado por terceros ajenos a la prestataria.
Por ello, se solicitó cuidar las reservas de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.
Se recordó que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
