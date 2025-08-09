sábado, agosto 9, 2025
Locales

Desde el lunes cortarán calle de Bahía Blanca por tareas de pavimento y desagües

Desde el próximo lunes, y por el término de siete días, se procederá a efectuar un corte total de calzada en 18 de Julio entre avenida Arias y bajada hacia la ruta nacional 3, informó el municipio de Bahía Blanca.

En dicho sector, se realizarán trabajos relacionados con la obra “Pavimento y desagües pluviales en Más Barrios”.

También un sector de calle Bouchard

Asimismo, desde el 11 de agosto, y por el plazo de una semana, se llevará a cabo también un corte total de calzada en Bouchard entre Paroissien y Cramer debido a la ejecución de trabajos de infraestructura.

Por este motivo, las unidades de la línea 506, circularán hacia Villa Muñiz por Haití, Cacique Venancio y Bouchard.

