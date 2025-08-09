Confirman otras 8 muertes por fentanilo contaminado

Ya suman 76 las víctimas y las últimas corresponden a dos centros de salud de Rosario.

La mayoría de las ampollas infectadas estaban en esa ciudad y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

La investigación del caso está a cargo de la Justicia Federal de La Plata. Y volvieron a allanar la sede del laboratorio HLB en San Isidro. Temen que haya más víctimas porque falta que se recuperen algunos lotes de ampollas infectadas.

La Justicia Federal de La Plata detectó ayer otros ocho casos de pacientes que murieron en centros salud rosarinos tras haber recibido dosis de fentanilo contaminado del laboratorio HLB. Con esta actualización suman 76 las presuntas víctimas fatales contempladas en esta causa.

Es una cifra que, según la hipótesis de los investigación que lleva adelante el juzgado que conduce Ernesto Kreplak, podría seguir en aumento. No solo porque hay ampollas de los dos lotes infectados pendientes de recuperación sino también porque todavía se analizan muertes de pacientes que entre el verano y mayo de este año pudieron haberse atribuido a las enfermedades de base que tenían esas personas, y no al empeoramiento de los cuadros de salud por haberse contagiado bacterias presentes en el fentanilo, que en los casos que se investigan fue utilizado como opiáceo o sedante potente, una práctica común en las terapias intensivas.

Desde el Juzgado Federal N°3 explicaron a Clarín que “el número de víctimas fatales que se maneja ahora es 76. La cifra se amplió luego de haber recibido ocho historias clínicas de dos centros de salud distintos de Rosario ambos, como parte del trabajo de haber determinado (en una búsqueda amplia, en más de 200 establecimientos del país) la ubicación precisa de las ampollas del lote 31.202 y consultar a los hospitales por casos similares, dentro del universo de pacientes que se maneja”.

Los ocho casos que se suman ahora requieren todavía la confirmación definitiva de coincidencia genómica plena que debe emitir el Instituto ANLIS-Malbrán. Sin embargo, explicaron desde el juzgado a Clarín, “entran en el criterio de casos por tener la bacterias en cuestión”.

“Falta la confirmación del Malbrán para tener la identidad genética, algo que no siempre se puede hacer porque depende de que haya una muestra del paciente cuando estaba vivo y tenía la infección bacteriana y, por ejemplo”.

Las bacterias multirresistentes fueron encontradas en dos lotes de fentanilo producidos por los laboratorios HLB y Ramallo. Son el 31.202 y el 31.244, ambos producidos a fines de diciembre de 2024. Juntos condensan más de 300.000 ampollas infectadas, que se distribuyeron (mayormente) en centros de Salud porteños y de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, además de un puñado que habría ido a parar a Formosa y a Jujuy.

Si bien no hay imputados en esta causa luego de tres meses, como parte de las medidas adoptadas por el Juzgado y por fuera de que los laboratorios están clausurados transitoriamente, Ariel García Furfaro, uno de los principales responsables de las firmas involucradas, tiene vedada la salida del país y sus bienes inhibidos. (Diario Clarín)