Boca Juniors confirmó la salida del Changuito Zeballos al fútbol italiano

Boca Juniors acordó la venta de Exequiel Zeballos al Monza de Italia por 5 millones de dólares.

La operación le permitió al club evitar que el delantero se fuera libre, porque su contrato finalizaba el 31 de diciembre. El acuerdo también contempla una plusvalía del 40% sobre la ganancia de una futura transferencia.

Zeballos ya no era tenido en cuenta por el cuerpo técnico y había perdido su lugar en el equipo.

El extremo de 24 años viajará a Italia para firmar un contrato por cinco temporadas con el club de la Serie A. Cierra así su etapa en la institución xeneize con 140 partidos oficiales, 16 goles y cinco títulos.