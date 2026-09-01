Detuvieron a dos hombres con pedidos judiciales por tentativas de homicidio

Durante controles preventivos realizados este martes en distintos sectores de Bahía Blanca, la Policía localizó a dos hombres que registraban requerimientos judiciales vigentes en causas vinculadas a tentativas de homicidio.

El primer procedimiento se realizó alrededor de las 10:15 en Emilio Rosas al 1100 donde fue identificado un hombre de 50 años.

Al consultar sus datos, se constató que tenía un comparendo compulsivo vigente solicitado desde marzo de 2026 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca, en una causa caratulada como “Homicidio calificado en grado de tentativa”.

El hombre fue trasladado a la comisaría Primera para continuar con las actuaciones.

Más tarde, cerca de las 11:15, en avenida Arias al 1400, los efectivos identificaron a otro hombre, de 40 años, sobre quien pesaba una captura activa desde noviembre de 2020.

La medida había sido requerida por el Juzgado de Garantías Nº 4 de Bahía Blanca, en una causa por “Homicidio en grado de tentativa agravado y violación de domicilio”.

Ante la vigencia de la orden judicial, fue detenido y trasladado a la Comisaría Sexta, quedando a disposición de la Justicia.