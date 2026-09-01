Uno de los titulares de Boca se perderá el duelo ante Vélez por Copa Argentina

Milton Delgado sufrió una molestia muscular y no jugará para Boca Juniors el partido de octavos de final de la Copa Argentina contra Vélez.

La baja del mediocampista es un problema para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, que lo consideraba una pieza clave.

El club todavía no emitió un parte médico oficial sobre la lesión.

El cuerpo técnico espera que Delgado pueda estar disponible para el partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra San Pablo, el 8 de septiembre.

La ausencia del jugador se suma a otras bajas importantes en el plantel. Tomás Aranda fue operado por una fractura y se perderá el resto del año, mientras que Ayrton Costa padece un desgarro.

El encuentro se disputará en Córdoba y el ganador se enfrentará a Racing en la siguiente fase.