El inicio temprano en redes sociales se vincula con peor salud mental en adolescentes

El 75% de los adolescentes australianos de entre 10 y 15 años planea seguir con el uso de redes sociales a pesar de la prohibición para menores de 16.

El dato surge de un estudio que analizó a 365 jóvenes justo antes de que la ley entrara en vigor en el país. La investigación, publicada en la revista JAMA Network Open, también observó que el uso de estas plataformas se asocia con mayores síntomas de ansiedad y depresión.

El hallazgo más consistente fue que cuanto menor es la edad de inicio, mayores son los síntomas.

Entre los participantes, la edad promedio del primer uso fue de 11 años.

Los datos fueron relevados en las semanas previas a la aplicación de la norma en diciembre de 2025, que restringe el acceso a plataformas como Facebook e Instagram.