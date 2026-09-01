Estados Unidos advirtió que la economía de Irán podría colapsar

La economía de Irán podría colapsar en cuestión de semanas o meses si Estados Unidos mantiene su campaña de sanciones, según advirtió el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El funcionario afirmó que el régimen iraní ataca militarmente porque está perdiendo económicamente. El objetivo de Washington es aumentar el costo financiero de las políticas de Teherán para generar condiciones de negociación.

Para lograrlo, el Departamento del Tesoro lanzó la “Operation Economic Outcast”, una campaña que dificulta el acceso de Irán a ingresos y bancos internacionales.

Las medidas incluyen sanciones secundarias sobre sectores como activos digitales, tecnología y transporte, y la sanción a casi 60 personas y empresas.

La estrategia coincide con una escalada militar en el estrecho de Ormuz, donde ambos países intercambiaron ataques.