Detuvieron a un hombre acusado de robar cables del alumbrado público

Un hombre de 42 años, acusado de robos reiterados, fue aprehendido este martes luego de ser sorprendido por la presunta sustracción de cableado perteneciente al sistema de alumbrado público.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de Fournier y El Boyero a partir de un alerta que motivó la intervención del Comando de Patrullas.

Según informó la Policía, el hombre habría sustraído cables de puesta a tierra de luminarias públicas en distintos sectores del barrio Los Horneros, entre ellos Cortalezzi al 1300 y Mayor de Elías, entre el 1200 y el 1900.

Durante el operativo se secuestraron 11 rollos de cable amarillo y verde, además de herramientas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos.

También fueron hallados en su poder un reflector LED, un prolongador con zapatilla de enchufes y un cable VGA, cuya procedencia no pudo acreditar. Los elementos fueron secuestrados preventivamente para determinar su origen y una posible vinculación con otros hechos.

La Municipalidad de Bahía Blanca resultó damnificada por el robo del cableado.

El aprehendido quedó a disposición de la fiscalía Nº 15.