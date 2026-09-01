La Justicia ordenó que Callejero Fino quede detenido

La Justicia ordenó que el cantante Callejero Fino permanezca detenido por portación de armas.

La decisión se fundamentó en una condena previa por robo a mano armada, lo que lo convertiría en reincidente ante una nueva sentencia.

El fiscal Cosme Iribarren agravó la imputación inicial de tenencia a portación ilegal de arma de guerra, un delito con una pena mínima de tres años de cárcel.

Natanael Alvarenga, el verdadero nombre del artista, fue arrestado el domingo en Tigre.

La Policía Bonaerense encontró una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada dentro de su camioneta, que circulaba sin patente.

El músico declaró y negó que el arma fuera suya, pero fue enviado de regreso a su celda. La Justicia también dispuso el secuestro de su celular para peritarlo.