La llegada del papa: la misa central será en el Monumento de los Españoles

La misa central de la visita del papa León XIV a Buenos Aires y el encuentro con los jóvenes se celebrarán en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

La decisión la confirmó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien explicó que la elección de un espacio abierto busca garantizar la masividad del evento, a diferencia de los estadios con capacidad limitada.

El uso del mismo lugar para ambas ceremonias también responde a un criterio de austeridad.

Los costos de la infraestructura serán cubiertos por el Gobierno nacional y el de la ciudad.

El papa permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre, con una agenda que también incluye paradas en Córdoba y Luján.

El itinerario provisional contempla además una visita a la cárcel de Devoto.