Trump advirtió que Washington elevará la intensidad de sus ataques contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Irán responde a la última ofensiva estadounidense, será golpeado a un nivel “mucho más duro y elevado”.

El mandatario afirmó que, si la operación se completa, “quedará muy poco de la República Islámica de Irán”.

La advertencia ocurre después de que Washington atacara objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica en los condados de Chabahar y Konarak.

Según el Mando Central de Estados Unidos, la acción fue una respuesta a un intento iraní de colocar minas navales en el estrecho de Ormuz y al lanzamiento de misiles contra una base en Jordania.

Por su parte, una fuente militar de alto rango en Teherán aseguró que preparan una respuesta “varias veces mayor” contra intereses estadounidenses en Medio Oriente.