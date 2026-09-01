El Niño ya está activo en el Pacífico tropical

Existe un 69% de probabilidad de que el actual fenómeno de El Niño supere, entre octubre y diciembre de 2026, la intensidad de todos los episodios registrados desde 1950.

El cálculo pertenece al Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El organismo confirmó que El Niño ya está activo en el Pacífico ecuatorial, con temperaturas de la superficie del mar por encima de los valores medios.

Además, la agencia prevé una probabilidad superior al 90% de que el evento alcance una intensidad “muy fuerte” durante el otoño y el invierno boreales de 2026-2027.

Se espera que el fenómeno persista hasta la primavera de 2027 en el hemisferio norte, lo que puede modificar los patrones climáticos estacionales en distintas zonas de Estados Unidos.