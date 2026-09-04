Boca obtuvo un histórico permiso legislativo en el predio de Casa Amarilla

La Legislatura porteña aprobó el uso exclusivo, precario y gratuito por 20 años de tres tramos de calles que atraviesan las instalaciones del club Boca Juniors en el barrio de La Boca.

La medida se aprobó con 53 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

Los terrenos corresponden a segmentos de las arterias Wenceslao Villafañe, Espora y Aristóbulo del Valle.

A través de un comunicado, la entidad deportiva explicó que ejercía la posesión de esos terrenos hace décadas y que la norma otorga un marco legal estable a su ocupación.

La resolución da mayor margen para planificar la infraestructura del predio, lo que contempla una eventual ampliación del estadio Bombonera.