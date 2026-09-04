viernes, septiembre 4, 2026
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El Dibu Martínez cambió de dorsal y lucirá la 1 en Chelsea

De La Bahía 915

El arquero argentino Emiliano Martínez cambió su dorsal en Chelsea y usará la camiseta número 1 tras la salida de Robert Sánchez. La decisión ocurrió pocos días después de su debut con la camiseta 26 ante Brighton.

Para compensar a los simpatizantes que compraron la indumentaria anterior, el futbolista firmará personalmente cada una de las prendas adquiridas en la tienda oficial del club.

La institución confirmó mediante un comunicado que los hinchas deberán presentar el comprobante de compra en el estadio antes del 4 de octubre.

El guardameta se incorporó al conjunto inglés tras finalizar un ciclo de siete temporadas en Aston Villa.

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