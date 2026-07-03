Confirman los árbitros para los partidos del fin de semana en el fútbol mayor de la Liga del Sur

La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor de la Liga del Sur.

En Primera División A, Sergio Testa será el referí del partido entre Bella Vista y Liniers; mientras que Juan I. Miranda impartirá justicia en Huracán – Villa Mitre.

En tanto, en Primera División B, el encuentro entre Tiro Federal y Rosario PB será arbitrado por Franco Páez-

Finalmente, Facundo Altuna fue designado para el cotejo Comercial – Sansinena.