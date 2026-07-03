Denunciaron a Javier Milei por los ejercicios militares conjuntos de Argentina y Estados Unidos

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, presentó en las últimas horas ante la Justicia federal una denuncia penal contra el presidente Javier Milei a raíz del DNU por el cual el Gobierno autorizó el ingreso al país de tropas de Estados Unidos que realizaron ejercicios militares en bases de Buenos Aires y Córdoba.

La presentación judicial también incluye al exjefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro de Defensa Carlos Presti; el canciller Pablo Quirno; y el exsecretario de Comunicación Javier Lanari.

La denuncia del legislador opositor, que lleva el patrocinio letrado de Eduardo Barcesat, fue sorteada y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 a cargo del juez Julián Ercolini.