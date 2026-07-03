viernes, julio 3, 2026
Nacionales

Denunciaron a Javier Milei por los ejercicios militares conjuntos de Argentina y Estados Unidos

De La Bahía Noticias

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, presentó en las últimas horas ante la Justicia federal una denuncia penal contra el presidente Javier Milei a raíz del DNU por el cual el Gobierno autorizó el ingreso al país de tropas de Estados Unidos que realizaron ejercicios militares en bases de Buenos Aires y Córdoba.

La presentación judicial también incluye al exjefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro de Defensa Carlos Presti; el canciller Pablo Quirno; y el exsecretario de Comunicación Javier Lanari.

La denuncia del legislador opositor, que lleva el patrocinio letrado de Eduardo Barcesat, fue sorteada y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 a cargo del juez Julián Ercolini.

Comentarios

You May Also Like

El Senado empezará a debatir el proyecto sobre el pago de la deuda

De La Bahía Noticias

¿Cuál fue el rating de la Cadena Nacional en el inicio de las sesiones ordinarias?

De La Bahía Noticias

“No me hago macrista una semana o antimacrista la otra”

De La Bahía Noticias