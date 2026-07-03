El calor del 4 de julio amenaza a jugadores y aficionados del Mundial 2026

l partido de octavos de final de la tarde del sábado entre Francia y Paraguay en Filadelfia podría ser el más caluroso de esta Copa del Mundo, lo que plantea peligros para la región, así como para los atletas y decenas de miles de aficionados en el estadio al aire libre.

Se espera que una ola de calor continúe en el este y el centro de Estados Unidos hasta el final de la semana, con índices máximos de calor —que combinan la temperatura del aire con la humedad— de entre 37,78 a 46,11 grados Celsius (100 F y 115 F), según el Servicio Meteorológico Nacional. Las altas temperaturas nocturnas traerán poco alivio y podrían batirse récords.

Los jugadores franceses se refrescaron a principios de esta semana de temperaturas que alcanzaron los 32°C (90 F) con los aspersores del campo durante su partido contra Suecia en New Jersey.

Las preocupaciones por el calor extremo durante los partidos en Estados Unidos, Canadá y México han ido en aumento durante meses, y algunos científicos afirman que las directrices de seguridad por calor de la FIFA son “inadecuadas” e “imposibles de justificar”, incluso para jugadores aclimatados al calor. Para los espectadores, eso podría significar partidos más lentos y menos intensos.

El mundo se ha calentado aproximadamente 0,7°C (1,26 F) en las últimas tres décadas desde la última vez que Estados Unidos fue sede de la Copa del Mundo, según el grupo de monitoreo climático Berkeley Earth. El aumento de las temperaturas globales intensifica y hace más comunes las olas de calor y otros fenómenos meteorológicos severos.

El calor húmedo que envuelve al país, así como a partes de Canadá, habría sido “prácticamente imposible” sin el cambio climático, señalaron el viernes científicos de World Weather Attribution.

La Copa del Mundo de 2022 en Qatar se trasladó del verano al invierno debido a la amenaza de calor extremo y, el año pasado, las temperaturas se dispararon en el Mundial de Clubes. El sindicato mundial de futbolistas advirtió que el calor extremo probablemente sería un problema mayor en esta Copa del Mundo y en la próxima.

Uno de los partidos más calurosos de la Copa del Mundo fue en 1994 en Orlando, Florida, cuando las temperaturas alcanzaron los 43°C. (AP)