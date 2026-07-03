El Municipio profundiza medidas de acompañamiento a los bahienses por las bajas temperaturas

En el marco de las propuestas de acompañamiento a los vecinos que lleva adelante la comuna para afrontar el invierno y las temperaturas bajas, el Municipio de Bahía Blanca brindó detalles del avance de los programas de Bahía Abriga.

En tal sentido, Romina Pires, secretaria de Políticas Sociales y Fortalecimiento Comunitario, explicó que se inscribieron 9.047 personas para solicitar el acompañamiento, lo cual implica un 30% de aumento en relación al 2025.

“Esto marca también una preocupación por sectores que hoy necesitan programas del Estado que antes no los usaban o no los necesitaban”, señaló y agregó que “el 55% de las personas que se inscribieron declaran haber pasado hambre en el último mes por falta de recursos”.

Pires explicó que desde el 1 de junio se llevan adelante recargas de garrafas y entrega de kits de invierno: “Estamos trabajando con todo lo que es medidas del frío, porque intentamos desde el municipio, poder acompañar a la comunidad, especialmente a quienes están en mayor vulnerabilidad social”, aseguró.

Ya se realizaron 35 operativos barriales mediante los cuales se cubrieron el 90% de los pedidos, y en paralelo se puso en marcha un dispositivo específico de atención de reclamos para garantizar el acompañamiento de los vecinos que por algún motivo no pudieron inscribirse.

Por su parte, María Delia Álvarez, subsecretaria de Desarrollo Social, indicó que “cuando nosotros ingresamos a la gestión teníamos 16 plazas en el hogar de Natty y hoy, dos años y medio después, tenemos 55, un número sumamente significativo en cuanto al fortalecimiento del programa porque estas personas que están en situación de calle, además muchas veces atravesadas por el consumo y distintas problemáticas, necesitan una atención individualizada que al momento estamos garantizando desde el municipio”.

Finalmente, Federico Bugatti, secretario de Salud, en relación a enfermedades respiratorias, señaló que “la curva de las últimas dos semanas, que es una buena noticia, empezó a ser descendente tanto en gripe como en neumonía, lo cual nos trae cierto alivio a la preocupación que teníamos en cuanto a la saturación del sistema”.

“Esto no quiere decir que estemos holgados, pero estamos con una tendencia al descenso de la cantidad de casos y que eso tiene un efecto cadena que va a redundar en una baja en las consultas en el hospital seguramente”, detalló.

Respecto de la atención en las unidades sanitarias, Bugatti explicó que se realizaron más de 2.000 consultas pediátricas vinculadas a infecciones respiratorias y 1.000 consultas en adultos, entre abril y junio con una tendencia a la baja en los casos de infecciones respiratorias.

Asimismo, se brindaron detalles del desarrollo del programa Casa por Casa de prevención de internaciones por enfermedades respiratorias en niños y niñas de la ciudad. Durante el último mes se realizaron 691 visitas a hogares de las cuales el 14% implicaron algún tipo de intervención posterior. Además, 432 personas recibieron consejería del Programa Integral de Salud Mental “Hablemos”.

Cabe mencionar que en cada visita se controla la libreta sanitaria y el calendario de vacunación, y se promueven hábitos saludables.