Sobreseen a un futbolista de Tres Arroyos por un intento de robo

Después de un proceso de investigación que permitió esclarecer lo sucedido, la fiscalía Nº17 a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo, dictó el sobreseimiento de Robertino Ortega, el joven arquero de 20 años de edad que había sido aprehendido hace un mes y medio en relación con el intento de robo de una moto en Tres Arroyos.

La resolución judicial confirmó que Ortega no tuvo participación alguna en el ilícito, una confirmación que el deportista y su familia esperaban para poder limpiar su nombre y reputación, tras semanas de sufrir “escraches” públicos.

El hecho por el que fue aprehendido ocurrió una noche a mediados del mes de mayo, en la que un par de sujetos intentó robar una moto en la zona de Matheu al 200 de la vecina ciudad.

Debido a que los sospechosos se desplazaban en una moto roja y uno de ellos fue identificado como un menor conocido en el ámbito delictivo, la Policía interceptó más tarde a Ortega, quien también circulaba en una moto roja (marca Honda) y trasladaba al menor en cuestión con quien había jugado al fútbol momentos antes.

Esta coincidencia técnica y de color derivó en una aprehensión que mantuvo al futbolista dos días privado de su libertad, en los calabozos de la Comisaría Primera.

Sin embargo, la tarea investigativa de la fiscalía y de la abogada defensora fue determinante para demostrar la inocencia de Ortega.

Entre las pruebas clave se encuentran un análisis de cámaras de seguridad con el que se determinó que la moto utilizada en el intento de robo era de una marca distinta a la que posee el joven arquero, y que la vestimenta de los implicados no coincidía con la suya.

También se presentaron como pruebas los impactos de antena telefónica a partir del rastreo del teléfono celular de Ortega con lo que se confirmó que -al momento del hecho- el joven se encontraba en un trayecto totalmente distinto, circulando en su moto desde su entrenamiento en el Club Unión hacia la casa de un familiar, sin desviarse en ningún momento hacia la escena del hecho.

Robertino Ortega, quien cuenta con una trayectoria deportiva que incluye pasos por Huracán de Tres Arroyos; en Divisorio, de Coronel Pringles; Chacarita Juniors; y Espartano de El Salvador (Centroamérica), se vio seriamente afectado por esta situación, llegando incluso a perder su trabajo como repartidor en Tres Arroyos.

Su defensa legal, encabezada por la abogada Elisa Hospitaleche, también trabajó en la presentación de pruebas que ayer permitieron este fallo favorable.

Con este sobreseimiento, la justicia no solo ratifica que no hubo pruebas en su contra, sino que acredita su falta de participación en el hecho. (La Voz del Pueblo)