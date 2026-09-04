Los Pumas van por la revancha ante los Wallabies

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, enfrentará este sábado a los Wallabies de Australia en Mendoza por la Copa Visa Galicia 2026.

El equipo nacional busca revertir la serie tras perder por 27-21 el primer test match disputado en Jujuy.

El entrenador del conjunto albiceleste, Felipe Contepomi, realizará cuatro modificaciones en la alineación titular, con cambios en la segunda y primera línea.

Además, Nicolás Roger ingresará como apertura para la conducción del juego. Por su parte, el técnico visitante introduce el regreso del capitán Harry Wilson en la tercera línea.

Este encuentro representa la última presentación de la escuadra local en el país durante el año.