Condenan a un hombre por abusar de la hija de su pareja

El Tribunal en lo Criminal N° 3 condenó a un hombre a la pena de 14 años de prisión, por haber abusado de la hija de su pareja en Bahía Blanca.

Según la causa investigada por el fiscal Diego Torres, los hechos ocurrieron entre los meses de mayo y el 11 de noviembre de 2025 en dos domicilios de la ciudad.

La causa se inició por la denuncia de la mujer, luego de que encontrara al hombre dentro de la casa sometiendo a la pequeña de 10 años, por lo que reaccionó de manera inmediata retirando a su hija del lugar y realizando la denuncia para que se investigue lo sucedido.

Luego de ello, la víctima le contó a su madre lo que había vivido a manos del hombre, que la sometía a tocamientos en distintos momentos, de manera cotidiana y que tuvo miedo en decirlo con anterioridad, porque el acusado le refería que no debía decir nada.

El imputado fue condenado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado.