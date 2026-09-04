viernes, septiembre 4, 2026
Internacionales

Prevén que el petróleo baje hasta los 40 dólares tras la guerra con Irán

De La Bahía 915

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en una entrevista con el periodista Steve Bannon que los precios del petróleo cederán hasta los 40 dólares por barril tras el fin del conflicto con Irán.

Según el funcionario, el incremento proyectado de la oferta reducirá el costo de la energía y provocará una baja en la rentabilidad de la deuda soberana.

Durante la última semana, las cotizaciones del barril sobrepasaron los 95 dólares tras las acciones bélicas bilaterales.

Esta escalada impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano a diez años a su nivel más elevado desde 2023.

En el mismo espacio, la autoridad minimizó el plan del fondo soberano de Noruega de desprenderse de 75.000 millones de dólares en títulos públicos para volcarlos a papeles hipotecarios.

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