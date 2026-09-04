El actor George Clooney explicó en Venecia por qué dejó de dirigir

El actor George Clooney confirmó en el Festival de Cine de Venecia que no planea volver a dirigir películas para priorizar la crianza de sus dos hijos de nueve años.

La decisión busca evitar rodajes de un año de duración fuera de su casa, mientras que actuar solo le exige tres meses de compromiso.

Clooney asumió de nuevo el papel de Danny Ocean en la secuela de Ocean’s 14, cuyo rodaje comenzó este año.

Durante el evento italiano, el intérprete recibió el premio León de Oro a la trayectoria.