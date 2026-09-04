viernes, septiembre 4, 2026
Internacionales

El actor George Clooney explicó en Venecia por qué dejó de dirigir

De La Bahía 915

El actor George Clooney confirmó en el Festival de Cine de Venecia que no planea volver a dirigir películas para priorizar la crianza de sus dos hijos de nueve años.

La decisión busca evitar rodajes de un año de duración fuera de su casa, mientras que actuar solo le exige tres meses de compromiso.

Clooney asumió de nuevo el papel de Danny Ocean en la secuela de Ocean’s 14, cuyo rodaje comenzó este año.

Durante el evento italiano, el intérprete recibió el premio León de Oro a la trayectoria.

Comentarios

You May Also Like

Turquía ordenó arrestar al ex futbolista Hakan Sükür por presuntos vínculos golpistas

De La Bahía Noticias

Cuartos de final de la Champions: Barcelona frente al Atlético Madrid

De La Bahía Noticias

Sobreviviente del Chapecoense no sabe que el avión se estrelló

De La Bahía Noticias